Finnair otti jo maskipakon käyttöön, mutta rantautuvatko suojamaskit Suomessa liikennevälineisiin ja kauppoihin? STM:n suositus annetaan mahdollisimman pian

– Kyllähän se saattaa jonkin verran suojata. Jos minulla on maski, en levitä virusta toisiin. Toisaalta siinä ei saa unohtaa muita asioita, kuten turvaetäisyyksiä sekä käsi- ja yskimishygienian, Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n johtaja Tuija Kumpulainen kertoi tänään Kymmenen Uutisissa.

Maskipakko saattaa levitä Kumpulaisen mukaan myös muihin liikennevälineihin. Suomessa pohditaan, annetaanko suositus asiasta vai ei. Aiemmin suositusta ei annettu, koska maskien riittävyydestä terveysammattilaisille ei ollut varmuutta. Nyt tilanne on jo parempi.

– Yleinen suojamaskitilanne on parempi kuin kuukausi sitten. Sanoisin, että tilanne on tällä hetkellä kohtuullinen. Tietysti kysymys on siitä, kuinka pitkälle mennään. Jos kaikki käyttäisivät maskia koko ajan, niin ei se ole mikään olematon määrä.