Finnair: Kiinasta saapuvia lentoja koskeva STM:n ohjauskirje ei aiheuta toimia

Testitodistusta kysytään, jos kohdemaa sellaista vaatii

Finnair kysyy Kiinasta tulevilta testitodistusta, jos heidän kohdemaansa sellaista edellyttää. Lisäksi testitodistusta kysytään ennen lentoa, jos matkustaja jatkaa suoraan Suomesta maahan, jossa tällainen todistus on viranomaisen edellyttämä.

– Asiakkaan vastuulla on aina selvittää oman kohde- ja kauttakulkumaan matkustusvaatimukset viranomaislähteistä ja huolehtia, että mukana on tarvittavat matkustusasiakirjat ja terveystodistukset, Finnair lisää.

Ohjauskirje lähti myös kahdelle kiinalaisyhtiölle

Finnairin lisäksi kirje lähti maanantaina kahdelle kiinalaisyhtiölle, Shanghaista Suomeen lentävälle Juneyao Airlinesille ja Chengdusta Suomeen lentävälle Sichuan Airlinesille. Kirje lähetettiin sellaisille yhtiöille, joilla on suoria lentoja Suomeen.

STM on käynyt keskusteluja sisäministeriön kanssa mahdollisuudesta hyödyntää rajavartiolakia siinä, että Kiinasta saapuvilta matkustajilta vaadittaisiin ennakkotestiä ehtona maahantulolle. Sisäministeriön arvion mukaan kriteerit rajavartiolain 16. pykälän hyödyntämiselle eivät kuitenkaan nykyisellään täyty.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on puolestaan julkaissut Kiinasta saapuville matkustajille ohjeen, mutta laitos ei ole kuitenkaan suositellut matkustusrajoituksia. Syynä on se, että koronapandemian aikana on nähty, että herkästi tarttuvien virusmuunnosten pysäyttäminen maiden rajoille ei käytännössä onnistu.