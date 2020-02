Finlandia-hiihdon 43 kertaa kisannut Hannu ei pääse tänä vuonna ladulle ja se on helpotus – treenistä puuttuu satoja kilometrejä

Liljeroos on osallistunut Finlandia-hiihtoihin vuodesta 1976 saakka. Hiihtokertoja on kertynyt kaikkiaan 43. Vain yksi vuosi on jäänyt 1970-luvun jälkeen välistä, kun perheen omakotitaloprojekti vei kaiken liikenevän ajan.