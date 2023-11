Timo, 78, hiihtää ja pyöräilee vuodessa jopa 11 000 kilometriä – näin suksi luisti Vantaalla

Yksi Vantaan Hakunilan urheilupuistoon saapuneista hiihtäjistä on 78-vuotias Timo Korkiakoski . Hän aloitti tämän talven hiihtokauden maanantaina.

Huonompana vuonna on kuulemma jääty "vain" reiluun 8 000 kilometriin.

Myös muita innokkaita – motivaationa Urho Kekkosen sanat

Myös neljän lapsen äiti Eeva Tikkanen on päässyt päiväsaikaan hiihtämään. Hän on käynyt Hakunilassa hiihtämässä joka päivä sen jälkeen, kun latu avattiin.

– Minulla on vauva tuolla kotosalla, joten viime vuosina on vaihdellut, kuinka paljon olen päässyt hiihtämään. Täytyy kuitenkin muistaa Urho Kekkosen sanat, ’Kaikki syyt, jotka estävät urheilun, ovat tekosyitä’, Tikkanen lisää.

– Hyvä on luisto, vähän liikaa on tänään pitoa, Nevalainen lisää.

Tykkilumi luistaa erinomaisesti

Hakunilan latu on suurimmaksi osaksi tykkilumeen tehtyä. Monen harrastajan mukaan suksi luistaa paremmin kuin luonnon lumella.

– Onhan siinä eroa, mutta minulla on tällaiset karvapohjasukset, niin ei ole niin suurta vaikutusta, Leino kuvailee.

Myös Korkiakoski on tyytyväinen Vantaan latuihin.

– Luonnon lumi on hienojakoisempaa ja se on nihkeämpää, mikä teettää enemmän työtä. Tässä tykkilumessa on erinomainen luisto.