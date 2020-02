Suomen hiihtokansan karmea lumeton talvi: Perinteisiä kilpailuja peruttu aina Oulun korkeudelle asti – legendaarinen Finlandia ei ole koskaan aiemmin jäänyt hiihtämättä

"Ottaa koville innokkaalle talkoojoukolle"

Vastikään kerrottiin, että esimerkiksi Oulun Tervahiihto on peruttu. Kahden viime viikon sää on tuhonnut kaikki latupohjat, eikä tulevan kymmenen vuorokauden sääennuste tuo helpotusta tilanteeseen, kilpailujohtaja Ville Kukkonen kertoo STT:lle . Hänen käsityksensä mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun hiihto joudutaan perumaan.

Talvi teki tepposet jopa Muumeille



Monet koko perheelle suunnatut talvitapahtumat ja -riehat on jouduttu lumettomuuden ja kostean sään vuoksi perumaan kokonaan. Esimerkiksi vuodesta 2009 lähtien järjestetty Paloheinän talvirieha on tältä viikolta peruttu. Samoin kävi Jämsässä järjestettävälle Lasten lumipäivät -tapahtumalle sekä Hollolan Salparieha lle, sillä loskaisen, märän ja jäinen sään vuoksi talviriehaa ei olisi ollut turvallista eikä mukavaa järjestää.

Jäiden vähyys useiden tapahtumien ja kilpailujen riesana

Lumen puutteen lisäksi Suomea riivaa jäiden vähyys. Luisteluliiton Ice Skating Tour on peruttu jäänpuutteen vuoksi. Kyseessä on Suomen suurin kiertue, jossa olisi ollut muun muassa musiikkia, kuntoluistelua, kisailua ja jäädisco. Lisäksi kehno sää on pakottanut järjestäjät turvautumaan erikoistoimenpiteisiin. Monissa alakouluissa järjestetään talvisin niin kutsuttuja rusettiluisteluita ulkojäillä. Tänä vuonna rusettiluistelut on täytynyt siirtää tekojäälle, kuten Helsingin Käpylään.