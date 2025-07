Lapsen hukkuminen Lahden Pajulahdessa järkyttää: "Väki on aidosti halunnut tehdä paikasta turvallisen"

Tero Kuorikoski Kolmen Kampuksen Urheiluopistolta kertoo olevansa surullinen Lahden Pajulahden uimarannalla onnettomuudessa menehtyneen lapsen ja hänen omaistensa puolesta.

Perjantaina iltapäivällä noin 10-vuotias lapsi kuoli Pajulahden uimarannalla Lahden Nastolassa.

Hukkuminen tapahtui Pajulahden hiekkarannan laiturin tuntumassa.

Lapsen ystävät olivat havahtuneet siihen, etteivät olleet nähneet nuorta hetkeen, mutta hänen tavaroitaan oli edelleen rannalla.

Lapsi oli veden alla noin 20 minuuttia ennen kuin pelastuslaitoksen sukeltaja löysi hänet hukkuneena. Helsingin Sanomien mukaan lapsi oli uimataitoinen.

Tero Kuorikoski Kolmen Kampuksen Urheiluopistolta kertoo olleensa viettämässä kesälomapäivää, kun hän hieman kello yhden jälkeen päivällä kuuli paikan palvelujohtajalta tapauksesta.

Kuorikosken mukaan uimarannalla oli ollut tapahtumahetkellä arviolta yli viisikymmentä ihmistä.

– Valvonta meillä on joka päivä ja aukioloaikana kello kahdentoista jälkeen kaksi valvojaa on paikalla.

Kuorikoski ei vielä tiennyt, oliko tarkka tapahtuma-aika ollut ennen vai jälkeen kello kahdentoista.

– Kärkiajatus on ollut, että tehdään tästä paikasta niin turvallista kuin voidaan. Siksi olenkin surullinen tapahtuneesta. Suurin suru on uhrin ja hänen läheisten puolesta, mutta toissijaisesti myös sitä kautta, että täällä väki on aidosti halunnut tehdä paikasta turvallisen ja nyt keskustelemme menehtymistapauksesta.

