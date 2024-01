Kryptohuijarit vieneet uhreilta viisinumeroisia summia – "Jos kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se myös on sitä"

Poliisi kertoo havainneensa muutaman kuukauden sisällä ainakin kaksi kryptovaluuttahuijausta, joissa on menetetty rahaa viisinumeroisia summia.

Huijaus etenee poliisin mukaan niin, että henkilö on aluksi tehnyt pienehkön sijoituksen netissä. Tämän jälkeen sijoituksen tehnyt henkilö on saanut puhelimitse ohjausta ja palveluita "sijoitusneuvojana" tai muuna avustajana esiintyneeltä henkilöltä.

"Sijoituksista" on tullut tappioita ja jos sijoittaja on yrittänyt saada varojaan takaisin, häneltä on veloitettu erinäisiä merkittäviä siirtokuluja.