Filosofi Esa Saarinen varoittaa syyttelystä ja mitätöinnistä koronakriisin keskellä: ”Voimme unohtaa sen, millainen tappava vaikutus sillä voi olla johonkin toiseen ihmiseen”

Koronavirusepidemian aikana on ollut nähtävissä kielteisiä ajatusharhoja, kuten syyttelyä tai mitätöintiä, sanoo filosofi Esa Saarinen.

Syyttelyllä Saarinen tarkoittaa sitä, että jos joku muu olisi toiminut toisin, emme olisi siinä tilanteessa, jossa olemme nyt. Toinen ajatusharha on mitätöinti.

− Että tämä on naurettavaa ja pystyn kyllä ottamaan tuollaisen viruksen vastaan kuten kausi-influenssan. Sitä kautta voimme unohtaa sen, millainen tappava vaikutus sillä voi olla johonkin toiseen ihmiseen.

”Suomalaiset hyväksyvät sen, että kaikenlaista tapahtuu”

Saarinen uskoo, että suomalaisilla on pienenä kansana jo valmiiksi hyvät valmiudet miettiä yhteiskunnan toimintaa kokonaisuutena. Hän epäilee, että suomalaiset tuskin ”sekoavat” koronavirusepidemiasta.

− Jos ajattelen suomalaisia, niin kyllä me aika pragmaattinen kansa ollaan. Me hyväksymme sen, että kaikenlaista tapahtuu.

− Haasteellisuus on erittäin tuntuvaa, kun tällaista on ollut vain vajaa viikko. Kun mennään neljän viikon päähän, jokaisen kohdalla edessä on uudenlaista venyvyyttä. Yksilön kannalta se ehkä näyttäytyy ymmärryksenä sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka myös ovat vastaavassa tilanteessa.