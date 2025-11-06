Nobelin rauhanpalkinto jäi Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta kovasta lobbauksesta huolimatta tänä vuonna saamatta, mutta hän on vahva ehdokas saamaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan uuden rauhanpalkinnon. Palkinto jaetaan joulukuussa miesten MM-lopputurnauksen lohkoarvonnan yhteydessä Washingtonissa, ja Trumpin tiedetään olevan tilaisuudessa mukana.
Fifa julkisti uuden palkinnon keskiviikkona Miamissa järjestetyssä bisnestapahtumassa, johon osallistuivat puhujina muun muassa Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino ja lajin argentiinalaistähti Lionel Messi.
– Jalkapallo edistää rauhaa. Haluamme palkinnolla antaa tunnustusta ihmisille, jotka tuovat toivoa tuleville sukupolville, Infantino sanoi.
Yhdysvallat isännöi miesten MM-lopputurnausta ensi vuonna Kanadan ja Meksikon kanssa. Peräti 48 joukkueen jättiturnaus pelataan 11. kesäkuuta–19. heinäkuuta 2026.