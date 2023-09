– Bändi tekee ihan oikein tehdessään niin. PMMP on tunnettu nimenomaan festaribändinä. Stadionkeikkoja myytäessä ei tosin varsinaisesti tuotu ilmi, että näitä festarikeikkoja on myös tulossa. Tämän takia monet ihmiset ovat tietysti mielensä pahoittaneet. Mutta on myös selvää, ettei niitä kahta stadikkaa olisi saatu myytyä loppuun, jos olisi ollut tieto näistä festarikeikoista, Seppänen kertoi MTV Uutiset Livessä 28. syyskuuta.