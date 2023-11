Ferrari-pomolta kiusallinen paljastus F1-kauden ratkaisuhetkistä: "Se oli Charles"

Leclercin veto oli sikäli yllättävä, että Ferraria on monesti moitittu heikoista strategiavalinnoista. Tosin, kiusallista kyllä, tallipäällikkö Frederic Vasseur paljasti kisan jälkeen, ettei idea nytkään tullut strategiaosastolta.

– Olisimme voineet olla hieman aggressiivisempia ja yrittää hidastaa Russellia, mutta mielestäni on myös tärkeää saada hyvä lopetus kauteen. Se, että saimme Charlesin toiseksi, on hyvä tapa päättää kausi, ja siitä on hyvä ottaa askelia kohti ensi kautta.