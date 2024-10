Fernando Alonso tekee häikäisevää F1-historiaa

Aston Martinin F1-kausi on ollut vähintäänkin keskinkertainen, eikä kuljettajillakaan ole juuri ollut syytä juhlaan. Nyt tilanne on kuitenkin toinen, kun Alonsolla on edessään kaikkea muuta kuin tavallinen kisaviikonloppu.

– 400:n saavuttaminen nyt on valtava asia. Tiedän, ettei kukaan ole tehnyt tätä ennen minua, hän kertoo Beyond The Grid -podcastissa.

– Ehkä joku tekee sen tulevaisuudessa, mutta ei moni. Ehkä viisi tai kymmenen kuljettajaa. Tämä on osoitus rakkaudestani kilpaurheilua ja Formula ykkösiä kohtaan. Se on todiste siitä, miten paljon rakastan tätä elämäntapaa.

Alonso, 43, ilmoitti torstaina jättävänsä F1:n mediavelvoitteet välistä sairastelun takia. Hänen osallistumisensa itse kisaan ei kuitenkaan ole näiltä näkymin vaarassa.

Räikkönen toisena

Kimi Räikkönen on kaikkien aikojen listalla toisena 353 esiintymisellä. Mercedeksen brittitähdellä Lewis Hamiltonilla on puolestaan vyöllään 351 osakilpailua, eli on lähimpänä Alonsoa aktiivisista kuljettajista.

Alonso aloitti formulauransa teini-ikäisenä Minardi-tallin vahvuudessa vuonna 2001. Sen jälkeen hän on ajanut 22 kautta ja voittanut maailmanmestaruuden vuosina 2005 ja 2006.