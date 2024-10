Fernando Alonsosta ikävä tieto

– Fernando Alonsolla on huono olo, eikä hän sen takia osallistu Meksikon GP:n mediapäivään. Fernando keskittyy siihen, jotta voisi olla 100-prosenttisessa kunnossa perjantaina, Aston Martin viestittää.

Toistaiseksi Alonson osallistuminen Meksikon GP:hen ei siis ole vaarassa. Alonson on määrä ajaa vasta perjantain toisissa vapaissa harjoituksissa, sillä ensimmäisissä harjoituksissa hänen autollaan ajaa tallin testikuljettaja Felipe Drugovich .

43-vuotiaan Alonson ja Aston Martinin kausi on ollut vaihteleva. Alonso on MM-pistetaulukossa yhdeksäntenä 62 pisteellään. Aston Martin on valmistajien pistetaulukossa viidentenä.