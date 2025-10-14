Zelenskyin mukaan tavoitteena on keskustella muun muassa Venäjän painostamisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin perjantaina Valkoisessa talossa Washingtonissa.

Trump vastasi toimittajan asiasta esittämään kysymykseen paluumatkallaan Lähi-idästä.

Zelenskyi vahvisti osaltaan maanantaina, että hän matkaa Yhdysvaltoihin tällä viikolla. Zelenskyin mukaan tavoitteena on keskustella Ukrainan ilmapuolustuksesta ja Venäjän painostamisesta.

Ainakin Financial Times ja CNN olivat tätä ennen jo uutisoineet lähteidensä pohjalta Zelenskyin ja Trumpin perjantaille kaavaillusta tapaamisesta.