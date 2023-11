Fani kuoli juuri ennen Taylor Swiftin keikkaa – nyt puhuu edesmenneen naisen isä

Ana Clara osallistui Swiftin Eras Tour -kiertueen konserttiin Nilton Santos -stadionilla Rio de Janeirossa 17. marraskuuta. Portugalista englanniksi käännetyssä lausunnossa järjestäjä T4F, eli Time for Fun, sanoi, että Ana Clara ei ollut voinut hyvin, ja ensiapuhenkilöt ottivat hänet nopeasti hoitoonsa. Hänet kuljetettiin Nilton Saltos -stadionin lääkärikeskukseen ensiapua varten.

– Haluan, että selvitetään, kiellettiinkö heitä todellakin tuomasta vettä tai onko avun antamisessa ollut huolimattomuutta. Tiedän, että laulaja jakoi vettä faneilleen, ja se on absurdia tämän kokoisen tapahtuman kannalta. Mikään ei tuo tytärtäni takaisin, mutta toivon, että jos huolimattomuus vahvistuu, joku saa rangaistuksen, jotta tämä ei tapahdu kenellekään muulle, Weiny kertoi.

– En voi uskoa, että kirjoitan näitä sanoja, mutta särkyneellä sydämellä sanon, että menetimme fanin aiemmin tänä iltana ennen esitystäni. En voi edes kertoa, miten järkyttynyt olen tästä. Minulla on hyvin vähän muuta tietoa kuin se, että hän oli niin uskomattoman kaunis ja aivan liian nuori, Swift kommentoi.

– En aio puhua tästä lavalla, koska tunnen olevani surun vallassa, kun edes yritän puhua siitä. Haluan sanoa nyt, että tunnen tämän menetyksen syvästi ja särkynyt sydämeni menee hänen perheelleen ja ystävilleen. Tämä on viimeinen asia, jonka uskoin tapahtuvan, kun päätimme tuoda tämän kiertueen Brasiliaan, Swift jatkoi.

– On todella kuuma, joten jos joku sanoo tarvitsevansa vettä, kun on näin kuuma, he todella tarvitsevat sitä, Swift sanoi kyseisellä keikallaan.