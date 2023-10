Taylor Swift on kiertueensa ansiosta tätä nykyä miljardööri

Popartisti Taylor Swift , 33, on meneillään olevan The Eras Tour -kiertueensa ansiosta tätä nykyä miljardööri.

Bloomberg Newsin uuden analyysin mukaan tähden nettovarallisuus on nyt 1,1 miljardia dollaria, eli noin miljardi euroa. Kiertue on tärkeä osa hänen omaisuuttaan, sillä tähän mennessä esitysten lippuja on myyty noin 700 miljoonalla dollarilla, eli noin 660 miljoonalla eurolla.