Kuumaa-yhtye yllätettiin suorassa lähetyksessä toden teolla uuden albuminsa tiimoilta – eikä kyseessä ollut aprillipila

Kuumaa-yhtye on noussut viimeisen vuoden aikana suureen suosioon. Bändi sai uutta nostetta muun muassa osallistuttuaan Uuden Musiikin Kilpailuun tänä vuonna. Lisäksi he voittivat kolme Emma -palkintoa vuonna 2023: Vuoden yhtye, tulokas ja pop.

– Kyllä pää kestää. Tässä on pitkään tehty, ettei olla yhdessä yössä päästy suureen suosioon. Seitsemän vuotta on painettu, ja pikkuhiljaa asiat ovat edenneet aika ihanaan tilanteeseen, Luhtavaara kertoi juontaja Antero Mertarannalle .

Yhtye on erityisesti yrittänyt keskittyä hetkeen, mikä on ollut myös vaikeaa.

– On tulossa mahtava keikkakevät ja sen jälkeen alkaa festarikesä. Aina on taipumusta katsoa huomiseen sen sijaan, että olemme tässä ja meillä on ihanaa. Koska sekin on totta. Sitä harjoittelemme, Brotherus kertoi.