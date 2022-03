F1-tallipomo haluaa nopean ratkaisun: Venäjän sotatoimet saavat tiimit ahtaalle

F1-tiimien on tästä kaudesta alkaen pystyttävä viemään kauden läpi 140 miljoonalla dollarilla (noin 128 miljoonalla eurolla). Summaan eivät sisälly esimerkiksi moottorikehityksestä aiheutuvat kulut tai kuljettajien palkat.

Ensi kaudella katon on määrä tippua 135 miljoonaan dollariin, mutta Red Bull -pomo Christian Hornerin mukaan tiimien on erittäin vaikea pysytellä nykyisessäkään ylärajassa maailmanpoliittisen tilanteen takia.

Hornerin mukaan hintojen voimakas nousu on näkynyt tuoreeltaan lentorahtien hinnoissa matkalla tällä viikolla Bahrainissa ajettaviin viimeisiin talvitesteihin. F1-sarjan pitäisi koronapandemian perumien vuosien jälkeen palata tällä kaudella pitkiin kisamatkoihin, kuten esimerkiksi Australian, Japanin ja Singaporen GP:n ovat palaamassa kalenteriin.

– Johdon on katsottava tilannetta kiireellisesti, jotta saadaan voimaan helpotuksia, huomioiden maailmantilanteen ja elinkustannusten nousun, jotka tulemme kaikki näkemään, Horner vaatii.

– On aina tärkeää käyttää tervettä järkeä, ja koska tässä on tullut viime viikkoina ja kuukausina uusia haasteita inflaation ja muun kanssa, on mielestäni tärkeää keskustella siitä, Seidl kommentoi.