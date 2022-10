F1-tähti Lando Norris paljasti – neuvotteli shokkisiirrosta menestystalliin

22-vuotias Norris on väläytellyt vauhtiaan viimeisten vuosien aikana F1:ssä. Hän on yksi lajin nousevista tähdistä.

– Red Bull on ollut huipulla jo vuosien ajan, mutta tuo vain osoittaa sen, että kuinka paljon luotan McLareniin. Vaikka kävimme keskusteluja, niin tunsin silti, että McLaren on minulle oikea ratkaisu unelmien tavoitteluun, brittikuski totesi.

– Tuo on turhauttavaa, mutta en voi itse tehdä tuolle sen enempää. Tämmöisiä asioita voi vain käydä. Eihän esimerkiksi Mercedes olisi voinut uskoa, että he olisivat ajautuneet noin suuriin vaikeuksiin sen jälkeen, kun he voittivat useita mestaruuksia putkeen. Pitää vain yrittää saada kaikki irti siitä, mikä on mahdollista.