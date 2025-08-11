F1-pomolta mullistava ehdotus

F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali haluaa muutosta kisaviikonloppuihin.

Domenicali muutoshalun kohteena ovat erityisesti sprinttikilpailut. Kuluvalla kaudella sprinttikilpailu ajetaan kuuden F1-kisaviikonlopun yhteydessä. Kaikkiaan kisaviikonloppuja on tällä kaudella 24.

Sprinttikilpailut otettiin käyttöön F1:ssä kaudella 2021 ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana F1-kalenteria. Domenicalin mielestä aika on nyt kypsä jatkokehitykselle.

F1-pomo sanoo, että sprintteihin voitaisiin ajatella kahdenlaisia muutoksia, joista pitää aloittaa keskustelut kuljettajien, tallien ja Kansainvälisen autoliiton FIAn kanssa. Toinen on sprinttikilpailuiden määrän lisääminen, toinen käänteisen lähtöjärjestyksen käyttäminen sprinteissä F2- ja F3-kisojen tapaan.

F2- ja F3-sarjoissa kisan aika-ajo määrittää sprintin lähtöjärjestyksen niin, että kymmenen parasta lähtee matkaan käännetyssä järesteyksess. Kymmenes paalulta, ykkönen kymmenentenä.

– Ajatukset ovat ehdottomasti kehittymässä tähän suuntaan, joten olen valmis esittämään ja keskustelemaan sprinttien lisäämisestä, mutta myös siitä, olisiko olemassa uusia fomraatteja, uusia ideoita, Domenicali sanoi The Racen mukaan.

Domenicali toteaa, että myös F1-fanien mielipiteitä olisi hyvä kuulla päätöksiä tehdessä.

Joka tapauksessa sprinttikilpailut ovat Domenicalin mielestä tulleet jäädäkseen. Hän ei kuitenkaan pidä todennäköisenä, että sprinttikisa nähtäisiin jatkossa jokaisen kisaviikonlopun yhteydessä, kuten on esimerkiksi MotoGP:ssä.

– En sano ei, mutta minusta (oikea määrä on) kuuden ja 24 välillä. Meidän täytyy löytää keskitie.

– Minusta me tarvitsemme sprinttiä, mikä ikinä formaatti onkaan oikea. Se edustaa tulevaisuutta.

Tämän kauden F1-sprinttikisoista jaetaan MM-pisteitä kahdeksalle parhaalle. Voittaja saa kahdeksan pistettä, kahdeksas yhden pisteen.