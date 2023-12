F1-pomoilta rujoja syytöksiä Toto ja Susie Wolffista – tapauksessa nähtiin nyt erikoinen käänne

Wolffit joutuivat tuoreeltaan rujojen syytösten kohteiksi, kun nimettömänä pysyneet tallipomot olivat Business F1 -lehden tietojen mukaan huolissaan siitä, että Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ja Formula One Groupin (F1G:n) alaisuudessa toimivaa F1 Academy -sarjaa johtava Susie Wolff jakaisivat luottamuksellista tietoa sarjan kaupallisia oikeuksia hallinoivan F1G:n ja sen omistavan Liberty Median suuntaan.

Lehden mukaan tallipomojen huoli kohdistui myös siihen, että Toto Wolffilla on vaimonsa kautta pääsy F1-johtoportaaseen liittyviin luottamuksellisiin tietoihin. F1 Businessin mukaan tallipomot olisivat raportoineet huolistaan FIA:n presidentille Mohammed Ben Sulayemille , minkä myötä FIA otti tapauksen tutkintaan.

– FIA on tietoinen mediassa vellovista spekulaatioista, joiden mukaan F1-tallipomo välittäisi luottamuksellista tietoa F1G:n työntekijälle. FIA tutkii tapausta, FIA:n tiedotteessa todettiin.

– Voimme vahvistaa, että emme ole valittaneet FIA:lle väitetyistä luottamuksellista tiedoista, joita on välitetty F1-tallin johtajan ja FOM:n henkilökunnan jäsenen välillä, tallit ilmoittivat.

F1 Academy on sarja, joka pyrkii auttamaan naisia kiipeämään kohti F1:ä. Kaikki sarjan tallit käyttävät F1:n tallien värityksiä.

F1 Academyn toimitusjohtaja Susie Wolff julkaisi oman lausuntonsa, jossa hän totesi olevansa ”syvästi loukkaantunut” siitä, miten hänen rehellisyytensä on kyseenalaistettu.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner totesi, että hänen tiiminsä haluaa taistella mestaruuksista Mercedeksen kanssa, eivätkä he ole esittäneet FIA:lle virallista valitusta Susie Wolffista, Toto Wolffista tai Mercedeksestä.

– Red Bull on ollut talli, joka on tukenut eniten F1 Academyä sen perustamisesta lähtien. Red Bullin värit näkyvät ensi kaudella kolmessa autossa, Horner totesi Sky Sportsille.

– Luulen, että me, kuten kaikki muutkin, olimme melko yllättyneitä tiistaina julkaistusta lausunnosta. Se ei todellakaan tullut Red Bullin aloitteesta tai vaatimuksesta. Tämä on FIA:n asia ja he ovat aloittaneet oman tutkimuksensa, eikä sillä ole mitään tekemistä Red Bullin kanssa, Horner jatkoi.