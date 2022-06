F1-maailmanmestari tylyttää Valtteri Bottasta armotta

Kanadalainen Villeneuve on ottanut tikunnokkaan Bottaksen suoritukset suhteessa Alfa Romeo -tallikaveriin, F1-tulokaskuljettaja Guanyu Zhouhun. Suomalainen on sijoittunut jokaisessa osakilpailussa, jossa kummatkin ovat tulleet maaliin, kiinalaisen edelle. Parissa viime GP:ssä Zhou on kuitenkin ajanut pirteästi, ja hänellä on ollut tässä suhteessa epäonneakin.