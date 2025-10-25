Daily Mail kertoo, että F1-sarjan kaksinkertaiseen maailmanmestariinkin Fernando Alonsoon verrattu entinen kuskilupaus Antolin Gonzalez, 23, tunnusti tappaneensa isänsä.

Gonzalezia oli verrattu nuorena Alonsoon, jolloin Gonzalez oli todellinen moottoriurheilun huippulupaus. Hän teki 8-vuotiaana rataennätyksiä kartingissa, oli 13 vuoden iässä yksi kaikkien aikojen nuorimmista Formula 3 -autoa testanneista kuskeista, ja tuli 16-vuotiaana toiseksi Aasian Formula Renault -sarjassa.

Nyt elämä on kääntynyt täysin päälaelleen, ensin moottoriurheilu-ura joutui tauolle taloudellisten vaikeuksien takia ja nyt hän on oikeudessa isänsä taposta.

Kaikki alkoi perheen omistamassa teollisuusrakennuksessa, jossa isä ja poika olivat alkaneet riidellä keskenään. Tilanne kärjistyi, kun isä uhkasi poikaansa 15-senttisellä viidakkoveitsellä. Nujakka oli lopulta päättynyt siihen, että poika oli puukottanut isäänsä kaulaan.

Espanjalaisen La Sextan mukaan Gonzalez oli paennut paikalta ja heittänyt veitsen sekä laukun joen läheisyyteen. Laukku on löydetty, mutta veistä ei. 56-vuotias isä oli vielä elossa, kun hoitohenkilökunta saapui paikalle, mutta hän kuoli myöhemmin vammoihinsa.

Gonzalez on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa, jotta voisi saada pienemmän tuomion. Hän sanoo toimineensa itsepuolustukseksi.