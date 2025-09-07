Urheilu
F1
F1
Etusivu
Kuljettajien pisteet
Valmistajien pisteet

F1-kuskin totaalifarsiille saatiin selitys

7.24104833
Nico Hülkenberg ei päässyt ajamaan Monzan kisassa kierrostakaan.xpbimages.com
Julkaistu 07.09.2025 18:20

MTV URHEILU

Sauberin Nick Hülkenberg ei päässyt Monzan kisassa edes lähtöruutuun ennen kuin hänen käskettiin jättää kisa kesken. Kisan jälkeen tallista annettiin katastrofille selitys.

Hülkenberg ajeli lämmittelykierrosta normaalisti, kun hän sai tiimiradiossa tiedon, että hänen pitää ajaa varikolle ja jättää kisa kesken.

– On aina surullista keskeyttää kisa tuossa vaiheessa. Meillä oli hydauliikkaongelma. Emme vielä aivan ymmärrä sitä, mutta uuden moottorin kanssa se oli luultavasti paras ratkaisu, tallipäällikkö Jonathan Wheatley selitti Motorsportsin mukaan.

– Ongelmat alkoivat jo lähtöruudukossa (ennen kuin autot lähtivät matkaan). Teimme mitä pystyimme, mutta nämä autot ovat todella mutkikkaita.

Hülkenberg olisi normaalisti lähtenyt matkaan 12:nnesta lähtöruudusta, mutta tällä kertaa hän ei päässyt edes lähtöviivalle. Saksalainen on MM-pistetaulukossa kymmenentenä 37 pisteellä.

Monzan kisan voitti Red Bullin Max Verstappen.

Lisää aiheesta:

Lewis Hamilton keksi selityksen umpisurkealle esitykselleenValtteri Bottaksen kisa pilalle varikolla – kummasteli Viaplaylle: "Pitää tutkia, ettei tapahdu uudelleen"Räikkösen tallikaverin kisa yhtä tuskaa – ”Kimi on kärkikympissä, joten auto näyttää hyvältä”Ricciardo kärvistelee moottoreiden kanssa – "Tämä ei ole hauskaa"Mitä ihmettä? Vettelin Ferrari tuhottiin kunniakierroksella – hyppäsi F1-auton kyytiinVerstappen nieleskeli pettymystään – asetteli sanansa tallin taktiikasta varovasti
F1MoottoriurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

F1