F1-kuskin totaalifarsiille saatiin selitys

Sauberin Nick Hülkenberg ei päässyt Monzan kisassa edes lähtöruutuun ennen kuin hänen käskettiin jättää kisa kesken. Kisan jälkeen tallista annettiin katastrofille selitys.

Hülkenberg ajeli lämmittelykierrosta normaalisti, kun hän sai tiimiradiossa tiedon, että hänen pitää ajaa varikolle ja jättää kisa kesken.

– On aina surullista keskeyttää kisa tuossa vaiheessa. Meillä oli hydauliikkaongelma. Emme vielä aivan ymmärrä sitä, mutta uuden moottorin kanssa se oli luultavasti paras ratkaisu, tallipäällikkö Jonathan Wheatley selitti Motorsportsin mukaan.

– Ongelmat alkoivat jo lähtöruudukossa (ennen kuin autot lähtivät matkaan). Teimme mitä pystyimme, mutta nämä autot ovat todella mutkikkaita.

Hülkenberg olisi normaalisti lähtenyt matkaan 12:nnesta lähtöruudusta, mutta tällä kertaa hän ei päässyt edes lähtöviivalle. Saksalainen on MM-pistetaulukossa kymmenentenä 37 pisteellä.

Monzan kisan voitti Red Bullin Max Verstappen.