Bolsonaro voi saada jopa kymmenien vuosien vankeustuomion.

Brasilian korkein oikeus on todennut maan entisen presidentin Jair Bolsonaron syylliseksi vallankaappausyritykseen.

Torstaina korkeimman oikeuden tuomari Carmen Lucia äänesti Bolsonaron syyllisyyden puolesta. Brasilialaisen uutistoimisto Agencia Brasilin mukaan hän ja kaksi muuta korkeimman oikeuden tuomaria ovat nyt todenneet, että Bolsonaro sekä kaikki hänen kanssaan syytettynä olleet syyllistyivät muun muassa vallankaappausyritykseen, aseellisen rikollisorganisaation toimintaan osallistumiseen sekä demokraattisen oikeusvaltiojärjestelmän väkivaltaiseen lakkauttamisyritykseen.

Syylliseksi toteaminen vaati, että enemmistö korkeimman oikeuden viidestä tuomarista äänesti syyllisyyden puolesta. Yksi tuomari äänesti vapauttavan tuomion puolesta ja yksi tuomareista ei ole vielä äänestänyt.

Agencia Brasilin mukaan Bolsonaro voi saada jopa kymmenien vuosien vankeustuomion. Bolsonaron tuomion pituudesta on tarkoitus päättää sen jälkeen, kun kaikki tuomarit ovat äänestäneet syytteistä.

Bolsonaro oli Brasilian presidentti vuosina 2018–2023.

Oikeusjuttu liittyi vuoden 2022 presidentinvaalien jälkeisiin tapahtumiin. Vaalit voitti Brasilian nykyinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.

Tammikuussa 2023 tuhannet Bolsonaron kannattajat valtasivat hallintorakennuksia Brasilian pääkaupungissa ja vaativat maan asevoimia syrjäyttämään Lulan.