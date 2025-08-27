Bolsonaron pelätään pakenevan – ex-presidentin silmukka kiristyy

Korkeimman oikeuden tuomari pelkää ex-presidentin voivan yrittää paeta välttääkseen mahdollisen tuomion.
Brasilialaistuomari määräsi tiistaina maan entisen presidentin Jair Bolsonaron ympärivuorokautiseen tarkkailuun. Tuomari katsoo, että tuomiota odottava Bolsonaro voisi yrittää paeta viranomaisia.
Bolsonaroa syytetään muun muassa vallankaappauksen yrityksestä. Bolsonaron kannattajat valtasivat lukuisia Brasilian hallintorakennuksia sen jälkeen, kun Bolsonaro oli hävinnyt vuoden 2022 presidentinvaalit.
Jos Bolsonaro todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa enimmillään 40 vuoden vankeustuomio. Oikeuden odotetaan antavan päätöksensä asiassa syyskuun alkupuolella.
Bolsonaro odottaa oikeuden päätöstä kotiarestissa, johon hänet määrättiin, koska hänen oli katsottu rikkoneen sosiaalisen median käyttökieltoa.
Entisen presidentin liittolaiset olivat julkaisseet hänestä kuvia sosiaalisessa mediassa, mikä uhmasi maan korkeimman oikeuden tuomarin asettamaa kieltoa. Kyseinen kielto asetettiin sen jälkeen, kun Bolsonaron syytettiin yrittäneen häiritä oikeudenkäyntiä verkossa jaetuilla sisällöillä.
Trumpilta rajuja vastatoimia
Uutistoimisto AFP:n näkemän asiakirjan mukaan tapausta käsittelevä korkeimman oikeuden tuomari oli pyytänyt poliisia tarkkailemaan Bolsonaroa kellon ympäri.
Pyynnön Bolsonaron jatkuvasta tarkkailusta oli esittänyt syyttäjänvirasto. Syyttäjät perustelivat pyyntöä viimeaikaisilla paljastuksilla, joiden mukaan Bolsonaro oli viime vuonna suunnitellut hakevansa turvapaikkaa Argentiinasta.
Bolsonaron oikeudenkäynti on hiertänyt Yhdysvaltain ja Brasilian välejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuvaillut Bolsonaroa vastaan nostettuja syytteitä ajojahdiksi. Brasiliaa vuosina 2019–2022 johtanut Bolsonaro on ollut Trumpin läheinen liittolainen.
Trumpin hallinto on asettanut kymmenille brasilialaistuotteille 50 prosentin tuontitulleja. Yhdysvallat on lisäksi asettanut Bolsonaron oikeudenkäynnin vuoksi pakotteita korkeimman oikeuden tuomareille sekä evännyt viisumeita brasilialaisvirkamiehiltä ja jäädyttänyt heidän varojaan.