Patrik Laineesta uutta tietoa – villi kuvio ponnahti pinnalle

Se on yksi merkittävä kysymys niin Suomen jääkiekkopiireissä kuin varsinkin Pohjois-Amerikassa.

Patrik Laineen nimi on nyt jatkuvasti siirtohuhuissa esillä. The Ahtleticin ja TSN:n toimittajan Pierre LeBrunin mukaan Columbus Blue Jacketsin hyökkääjä Laine pyysi aiemmin kesällä siirtoa muualle. Raporttien mukaan Blue Jackets on suhtautunut asiaan hyvin avoimesti.

Laine on kuitenkin monimutkaisen tilanteen keskellä, sillä hän on yhä NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistyksen NHLPA:n hoito-ohjelmassa, minne hän hakeutui henkisten syiden takia aiemmin tänä vuonna.

Laine ei pelannut enää kevätpätkällä yhtään ottelua Blue Jacketsin riveissä.

Tuoreeltaan suomalaishyökkääjästä julkaistiin video, missä hän harjoitteli yhtä aikaa NFL- eli amerikkalaisen jalkapallon pelaajien kanssa.

Nyt pinnalle on noussut sangen villi kuvio: palaako Laine takaisin Winnipeg Jetsiin? Eli seuraan, missä hän aloitti NHL-uransa.

– Tiettyä savua on ilmoilla. Roihuaako liekki täysillä? Ei, mutta tiedän sen, että Patrik Laine on osoittanut kiinnostusta paluun suhteen, Winnipeg Free Pressin toimittaja Mike McIntyre paljasti uutta tietoa Winnipeg Sports Talk -ohjelmassa.

– Laine arvostaa sitä, mitä hänen uransa alkuvaiheilla tapahtui. Oliko hänellä ongelmia Winnipegissä? Kyllä, mutta ne ongelmat on jo aikoja sitten ratkaistu. Koen myös niin, että Laine on havahtunut monen muun urheilijan tapaan siihen, että ruoho ei ole välttämättä vihreämpää aidan toisella puolella. Kaikki sujui kuitenkin aika hyvin siellä, missä hän oli aiemmin, McIntyre jatkaa.

Jets varasi Laineen kesän 2016 NHL-draftissa koko tilaisuuden toisella vuorolla. Suomalaishyökkääjä nakutti heti tulokaskaudellaan (2016–17) 36 maalia ja 64 pistettä Jetsin paidassa. Tahti kiihtyi entisestään seuraavalla sesongilla, kun Laine nakutti 44 osumaa runkosarjassa.

Hän siirtyi Columbus Blue Jacketsiin syksyllä 2020. Laineen viime kausi oli erittäin rikkonainen, kun hän pelasi vain 18 ottelua sinitakkien nutussa. Laine kärsi loukkaantumisista sekä henkisen puolen vaikeuksista.

– Laine on uniikki tapaus hänen palkkansa (8,7 miljoonaa dollaria, 8 miljoonaa euroa per kausi) ja hänen meneillään olevan tilanteensa takia. Noiden tekijöiden myötä potentiaalisia kohteita on vähemmän. Voin kuitenkin vahvasti kuvitella, että Jets on hyvin kiinnostunut hänestä ja tiedän sen, että Winnipeg on Laineelle yhä sellainen paikka, mikä merkkaa hänelle paljon. Tarkoittaako tämä sitä, että Laine palaa ehdottomasti Winnipegiin? Ei välttämättä, mutta tuo on sellainen kuvio, mikä kannattaa pitää mielessä, Winnipeg Free Pressin toimittaja Mike McIntyre totesi.

McIntyre puhuu myös painokkaasta seikasta, mikä liittyy Laineeseen ja Winnipegiin. McIntyren mukaan Laine on yhä erittäin suosittu taho kyseisessä kanadalaisessa kaupungissa ja Jets pystyy myymään hänen nimellään lippuja.

– Tuo ei ole mikään pieni juttu tällä markkina-alueella, McIntyre muistuttaa.

Jets on myös yksi niistä seuroista, joilla on tilaa palkkakaton alla (5,8 milj. $). Yleinen olettamus on se, että Blue Jackets ”jäädyttää” osan Laineen palkasta tämän siirron yhteydessä.

– Winnipeg hyötyisi hänestä ja koen, että Winnipeg olisi Laineelle hyvä kohde. Uskoisin, että hän etsii nyt paikkaa, missä hän tuntee olonsa kotoisaksi ja hän tietää Winnipegin jo entuudestaan hyvin, McIntyre summaa, puhuen tulevasta: