Ex-kuski paljasti hillittömän hissitarinan Valtteri Bottaksesta: "Sitä ei halua paljastaa olevansa kuljettaja"

– Tämä on yksi parhaista tarinoista, jonka olen kuullut kuljettajalta – ja itse asiassa kuulin sen suoraan Bottakselta itseltään, Davidson pohjusti.

Vaikka yhdysvaltalaisfanit eivät tunnistaneet Bottasta, he panivat merkille hänen Mercedes-varusteensa ja kysyivät, missä roolissa Bottas työskentelee varikolla.

– Sitä ei halua paljastaa olevansa kuljettaja, joten hän vain sanoi työskentelevänsä tallissa. Tämän jälkeen hän kysyi heiltä, kenen he haluavat voittavan kisan, Davidson kertoi.

– He sanoivat: "Lewis Hamiltonin, hän on mahtava. Emme muista tallin toista kuljettajaa, mutta Lewis Hamilton on mahtava, toivottavasti hän voittaa.'"