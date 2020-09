Rovaniemen hovioikeudesta tulossa tuomio toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyytteistä

Maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut poliitikko Lokka on Oulun kaupunginvaltuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmässä. Syyte koskee Vehkoon yksityistä Facebook-kirjoitusta, jossa hän luonnehti Lokkaa esimerkiksi rasistiksi ja natsipelleksi.

"Kutsunut itse itseään rasistiksi ja natsiksi"

– Lokka on itse julkisesti kutsunut itseään rasistiksi ja natsiksi ja esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana, valituksessa todetaan.

Lokan mukaan hän ei ole rasisti eikä natsi, joten kyse on hänen mukaansa valheiden levittämisestä.

Lokkaa vastaan nostettu useita syytteitä

Lokka on tuomittu Oulun käräjäoikeudessa yli 500 euron sakkoihin kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä on valitettu Rovaniemen hovioikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.