Päättyvätkö Oulun kaupunginvaltuuston "erikoiset" vuodet nyt? Kiroiluun kärjistyneitä kokouksia ei enää haluta: "Tuleva valtuusto näyttää hyvältä"

"Erilaiset vuodet"

– Neljä viimeistä vuotta ovat olleet erilaisia. Olemme saaneet huomata, että on monenlaista kielenkäyttöä, vahvaa kielenkäyttöä. Halutaan loukata jopa ihmisiä, Hänninen kertoo.

Kuluvana vuonna puheenjohtajana toiminut Hänninen on tyytyväinen vaalitulokseen ja tulevan valtuuston kokoonpanoon.

– Tuleva valtuusto näyttää erittäin hyvältä. Voin olla erityisen tyytyväinen, että meillä on aivan valtavan tasokas valtuusto tuloillaan.

Junes Lokka ei jatkoon

Oulun kaupunginvaltuuston tapahtumat kiteytyvät kuitenkin osittain julkisuudessakin esillä olleisiin tapahtumiin. Keskeisenä hahmona on ollut Aidon suomalaisen yhteislistan (ASYL) valtuutettu Junes Lokka.

Pohjois-Suomen kasvukeskus

Oulu on Pohjois-Suomen kasvava kasvukeskus. Hänninen näkee, että isot teemat tulevina vuosina ovat talouden tasapainottaminen, soteuudistus ja sen käynnistäminen.

– Jos nuorista puhutaan, nuorisotyöttömyys on jopa meidän ongelma, Hänninen myös toteaa.

– Toinen iso asia Oulussa on huumetilanne. Se on vahvasti mennyt huonompaan suuntaan. Nuorten ihmisten mielenterveysasiat on myös iso asia, Hänninen sanoo.