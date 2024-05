Ex-kansanedustajalla massiivinen sydäninfarkti

"Harmillisia vaurioita sydänlihakseen"

Mäkinen on parhaillaan teho-osastolla Meilahden Siltasairaalassa, jossa hänelle on tehty useampi pallolaajennus ja aorttaan laitettiin kontrapulsaattori, jonka tarkoituksena on auttaa vaurioitunutta sydänlihasta pumppaamaan verta.