Ex-jengipomo Keijo Vilhunen kertoi Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä saamistaan uhkauksista – "Perhettä lähestyttiin, koira ammuttiin"

Vilhunen on nyt itse syytettynä samasta henkirikoksesta. Häntä ja Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vastaan on nostettu syyte murhasta toisessa oikeudenkäynnissä, joka palkkamurhasta on järjestetty. Aiemmassa oikeudenkäynnissä neljä miestä tuomittiin elinkautisiin.