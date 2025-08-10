Ex-jääkiekkoilija Samuli Mykkäsen hurja elämäntaparemontti – näin katosi lähes 50 kiloa

Ex-jääkiekkoilija Samuli Mykkänen, 45, laittoi elämäntapansa totaaliseen remonttiin pari vuotta sitten. Aikanaan dopingkäryn myötä kiekkouransa päättänyt Mykkänen on löytänyt valtavan intohimon juoksemisesta.

Mykkänen vieraili sunnuntaina Huomenta Suomessa, jossa entinen ammattiurheilija muisteli jo kaudella 2006–2007 päättynyttä kiekkouraansa.

HIFK:n junioripolun kulkenut Mykkänen on puhunut aiemminkin julkisuudessa kokemuksistaan Kanadan "väkivaltaisimpana" pidetystä kiekkoliigasta LNAH:sta. Hän pelasi sarjassa kaudella 2005–2006.

– Siellä oli aika raaka meininki. Tuli nähtyä asioita, joita ei halua lätkässä nykypäivänä nähdä. Silloin oli aika kova nuoren pojan uho, että halusi näyttää pärjäävänsä niissä hommissa, Mykkänen muisteli.

Samuli Mykkänen pelasi urallaan erittäin väkivaltaisessa LNAH-sarjassa. Ex-kiekkoilijalla on painavaa sanottavaa kaukaloväkivaltaisuuksista. Voit katsoa haastattelun ja puheenvuoron pääkuvan videolta.

Ura kaukaloissa tuli päätökseen Norjan kakkostasolla vuotta myöhemmin. Mykkänen kärähti lisäravinteista ja sai dopingpannan. Pelit loppuivat alle kolmekymppisenä siihen.

– Siihen se loppui. Oli vaikeaa lähteä mihinkään, kuin ehkä Pohjois-Amerikkaan pelaamaan. Kaikella on aina merkityksensä. Se päättyi, mutta sitten alkoi uusi elämä, Mykkänen totesi Antero Mertarannan haastattelussa.

Nyt 45-vuotias Mykkänen on ollut viime aikoilla esillä etenkin sosiaalisessa mediassa. Taustalla on valtava elämäntapamuutos. Hän kertoo innostuneensa juoksemisesta ja pudottaneensa elopainoaan lähes 50 kiloa viimeisen parin vuoden aikana.

– Olin sen verran huonossa kunnossa. Kilot rupesivat näkymään. Halusin tehdä muutoksen. 23 kuukautta sitten katsoin itseäni peiliin ja sanoin, että nyt aletaan juoksemaan.

Mykkänen asuu osan vuodesta Thaimaassa, jonne hän on perustanut juoksukoulun. Huhtikuussa juoksuintoilija räväytti kunnolla: Mykkänen tempaisi jalan pitkin Thaimaan itärannikkoa. 12 päivän aikana mittariin kertyi hurjat 450 kilometriä.

– Halusin haastaa itseäni niin paljon kuin pystyn. Palaute oli tosi positiivista. Kiitos kaikille tukijoille. Jos joku muu liikkuu minun takiani, niin se antaa enemmän kuin mikään muu, ex-kiekkomies tunnelmoi.

– Muutos on iso. Kun jättää alkoholin pois kokonaan ja keskittyy ruokavalioon, niin on mahdollista tulla kondikseen. Kyllä sitä katsoo asioita paremmassa valossa kun on freesinä koko ajan, Mykkänen avasi.