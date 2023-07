Ex-F1-kuskilta rajuja väitteitä Max Verstappenista ja Red Bullista

Viime ja toissa kaudella F1:n kuljettajien maailmanmestaruuden voittanut Max Verstappen johtaa myös nyt MM-sarjaa ylivertaisella erolla ennen tallikaveriaan Sergio Pereziä. Kaksikon välillä on jo 99 pisteen kaula, kun kausi lähestyy puolta väliä.

Monen mielestä Verstappen, 25, on tämän hetken paras F1-kuljettaja. Mutta miten hänestä on tullut niin hyvä, mitä hän nyt on?

Entinen F1-kuljettaja Jaime Alguersuari laukoo varsin kovia väitteitä Verstappenin nuoruusvuosista. Alguersuari väittää, että Verstappenin isä, aikanaan F1:ssä ajanut Jos Verstappen kouli poikaansa kirjaimellisesti kovalla kädellä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Myös minun isäni ajoi kilpaa, mutta tarinassa on selkeä poikkeus. Hänen isänsä opetti väkivaltaan turvaten sen, miten kisoja voitetaan, Alguersuari latasi formulapassion.it:n mukaan.

– Kun hän eli Max harjoitteli, ilolle ei jätetty mitään tilaa. He puskivat häntä niin lujaa eteenpäin, että hänestä tuli se, mitä hän nyt on. Hänen isänsä oli väkivaltainen, jos Max ei voittanut kartingissa. Tämä saattaa kuulostaa uskomattomalta, varsinkin nykyaikoihin peilaten, mutta tuo on totuus. Noin kävi. En kasvattaisi ikinä omaa lastani tuolla tavalla. Meno oli barbaarista, mutta se toimi tuossa tapauksessa, Alguersuari jatkoi.

Max Verstappen liittyi jo nuorella iällä Red Bullin ohjelman mukaan. Alguersuarin mukaan Red Bull hyväksyi isä-Verstappenin brutaalit metodit.

– Max kasvatettiin hyvin tiukan ja kurinalaisen ympäristön keskellä. Red Bull piti siitä.

– En itse nähnyt noita hetkiä, kun väkivaltaa esiintyi, koska kohtasin Maxin vain kertaalleen kartingin MM-kisoissa Ranskassa. Olin silloin jo Pirellin testikuski, mutta sen näki hyvin jo silloin, että kuinka aggressiivinen hän onkaan. Hän ei halunnut vain voittaa, hän halusi osoittaa olevansa ylivertainen muihin nähden. Tuo oli se asenne, minkä hänen isänsä opetti hänelle, Alguersuari perkaa.

Alguersuarin mukaan isä-Verstappenin opit näkyvät yhä vahvasti Maxissa ja tämän käyttäytymistavoissa.

– He (Max ja Jos) ovat aina vihanneet heidän tallikavereitaan ja tulevat aina vihaamaan. Max ei halua pelkästään voittaa, hän haluaa nöyryyttää, Alguersuari linjaa.

Alguersuari itse ajoi F1:ssä vuosina 2009–2011. Hän vetäytyi muihin sarjoihin ennen kuin Max Verstappenin oma formulaura pyörähti käyntiin.

Alguersuari uskoo, että Red Bullin ja Verstappenin nykyinen dominanssi saattaa hyvinkin päättyä jo ensi kaudella.

– Silloin asiat ovat toisin. Kulukatto ja testirajoitukset vaikuttavat heidän suorituskykyynsä. Sen myötä kaikki ei tule heille kuin kultatarjottimella. En tiedä, että ovatko he ykkösiä myös ensi kaudella, mutta varmaa on se, etteivät he juhli näin helpolla, mitä he nyt tekevät.