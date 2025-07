Tuukka Taposelle paha pettymys

Suomen formulalupaus Tuukka Taponen koki pahan pettymyksen F3-luokan aika-ajossa Englannin Silverstonen radalla.

Alkukaudella muun muassa erinäköisistä teknisistä ongelmista kärsinyt Taponen jäi iltapäivän aika-ajossa vasta sijalle 19. Tämä tiesi sitä, että Taposen viikonloppu vaikeutui huomattavalla tavalla.

F3-luokassa ajetaan lauantaina sprinttikisa ja sunnuntaina pidempi osakilpailu.

Taponen on tällä hetkellä F3-sarjassa kahdeksantena. Hän jäi pistesijojen ulkopuolelle sekä touko-kesäkuun vaihteessa Espanjan Barcelonassa että kesäkuun lopulla Itävallan Spielbergissä.

– Kaksi viimeistä viikonloppua ollaan painittu teknisten murheiden kanssa ja viimeisestä 4 lähdöstä sarjapisteisiin on saatu pyöreät 0 pistettä. Myös kaksi isoa kolaria on takana, mutta niistä mies on selvinnyt naarmuitta. Autoa on jouduttu parsimaan kokoon sunnuntaille niin Barcelonassa kuin Red Bull Ringillä. Sarjassa ollaan tiputtu sijalta 4 sijalle 8. Toivotaan, että kelkka kääntyy tulevan viikonlopun osakilpailussa Silverstonessa, Taponen totesi ennen aika-ajopettymystä.

Taponen, 18, siirtyi täksi kaudeksi F3-sarjaan. Hän kuuluu F1-talli Ferrarin juniorikuljettajien akatemiaan.