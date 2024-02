Britannian ex-tiedustelupomo: Putinin terveydessä on "jotain perustavanlaatuisesti vialla"

Britannian ulkomaantiedustelupalvelun MI6:n entinen päällikkö Richard Dearlove kertoo uskovansa, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on Parkinsonin tauti.

Putinin terveydentilasta on liikkunut viime vuosina useita spekulaatioita, joista osa on oletettavasti ollut perusteettomia. Parkinsonin tauti -teoriaan Dearlove sanoo luottavansa.

– Minulla ei ole asiaan selvää vastausta, mutta minulla on edelleen yhteyksiä ja ystäviä Itä-Euroopassa. He uskovat, että Putinissa on lääketieteellisesti jotakin perustavanlaatuista vikaa. Mutta en ole lääkäri.