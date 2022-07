Paidatonta machomiestä alettiin sodan sytyttyä uskoa kuolemansairaaksi – pian 70-vuotiaan Vladimir Putinin terveydestä ei tiedetä varmaksi lähes mitään

Venäjän presidentti Vladimir Putin on totuttu näkemään Kremlin välittämässä kuvastossa atleettisena machomiehenä, joka milloin selättää vastustajansa judotatamilla, milloin ratsastaa hevosen selässä ilman paitaa.

Ukrainan sodan myötä ovat kuitenkin lisääntyneet myös spekulaatiot lokakuussa 70 vuotta täyttävän Putinin terveydentilasta. Etenkin Putinin julkisia esiintymisiä ja olemusta on tarkkailtu suurennuslasin kera, ja turvonneista kasvoista ja nykivistä tai tärisevistä raajoista on tehty johtopäätöksiä ja diagnooseja.

Eräs sitkeimmin elävistä huhuista on, että Putin sairastaisi syöpää. Toiset spekuloivat Parkinsonin taudilla, joka voisi selittää motorisia häiriöitä. Pidemmälle menevien huhujen mukaan Putin olisi myös yritetty hiljattain salamurhata tai hän voisi olla jo kuollut, kuten ainakin brittitabloidi Mirror päätyi uutisoimaan.

Putinin terveyshuolien todenperäisyyttä ei ole voitu vahvistaa. Huhumyllyn myötä on kuitenkin paljastunut, että hyökkäyssodan Ukrainaan käynnistäneen Venäjän presidentin terveydentilasta tiedetään todellisuudessa hyvin vähän.

Katoamistemppuja

Venäjä on ollut aina vaitonainen Putinin terveyteen liittyvistä seikoista, mutta valtiojohto on kiistänyt presidentin terveyshuolet. Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi ranskalaisen televisiokanavan haastattelussa toukokuun lopulla, että selväjärkinen ihminen ei näkisi Putinin olevan sairas tai vaivainen. Myös Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on vakuuttanut, että Putin voi hyvin niin henkisesti kuin fyysisesti.