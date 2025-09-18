Eveliina Määttänen juoksi ajan 2.02,55 Tokion MM-kisojen 800 metrin alkuerissä. Hän jäi eränsä viimeiseksi eikä jatkoon ollut asiaa.

Juoksun jälkeen pettymys purkautui lohduttomana itkuna. Määttänen joutui ottamaan ennen median haastattelupistettä pitkän aikalisän, sillä itkusta ei meinannut tulla loppua.

Hetken keräily auttoi. Määttänen sai ajatukset koottua ja hymyn huulilleen astellessaan haastatteluun.

– Mun mielestä lähdettiin ihan reippaasti paukusta liikkeelle, mikä oli kyllä ihan oletettavissa ja toiveissa, että tulisi reipas juoksu ja pääsisi antamaan parastaan alusta lähtien. Mutta tosiaan tuntui siltä, että alkuvauhti oli mun kropalle jo liikaa. Jo ensimmäisen kierroksen aikana alkoi tulla maitohappoa kroppaan, ja toinen kierros oli aikamoinen taistelu, Määttänen kertasi menoa.

– Jostain syystä kevään sairastelujen jälkeen on ollut haasteita kovavauhtisen kisasuorituksen kanssa.

Määttänen otti kevään sairasteluiden jälkeen pitkän harjoitustauon ja on siksi kisannut tällä kaudella todella vähän. Harjoitustaukokaan ei kuitenkaan ole tuonut toivottua tulosta.

– Jostain syystä kroppa ei kestä sitä kisavauhtia. Treeneissä kovavauhtiset ovat sujuneet hyvin, mutta kun pitäisi kaksi minuuttia juosta yhteen putkeen kovalla teholla, on ollut haaste. Parhaamme ollaan yritetty ja kaikki tehty, että täällä olisi kulkenut. Oletus oli, että kunto olisi parempi, mutta tämä ottaa aikaa.

Kysymys tunnepurkauksesta nosti tunteet taas pintaan.

– Onhan se ollut koko kesän sellainen pieni taistelu terveyden kanssa ja itseluottamuksen kanssa. Että uskaltaa luottaa siihen, että kroppa jaksaa ja kantaa. Ehkä tämä tunnekuohu liittyy myös siihen, että ei tietenkään haluaisi MM-kisoihin tulla tällaista suoritusta tekemään, Määttänen sai sanottua itkun lomasta.

Määttäsen kauden paras on 2.01,13. Hänen ennätyksensä viime vuodelta on 1.59,59.