Evan tutkimus: Suomalaiset suhtautuvat Venäjään aiempaa kielteisemmin, mutta Natoon ei havitella enempää kuin ennenkään

Tutkimuksen mukaan suomalaisista vajaa kolmasosa ajattelee, että vaikka Venäjällä on ongelmansa, suomalaisilla ei ole syytä suhtautua siihen kielteisesti. Puolet väestöstä oli tästä eri mieltä.

Kielteinen suhtautuminen on vuodesta 2018 kasvanut 12 prosenttiyksiköllä, kun vuodesta 2012 kasvua on 31 prosenttiyksikköä.

Vaikka epäluulo itänaapuria kohtaan on kasvussa, puolustusliitto Naton jäsenyyden kannatus on pysynyt arvo- ja asennetutkimusten pitkän aikavälin keskiarvon tasolla. Jäsenyyttä kannattaa 22 prosenttia suomalaisista, ja sitä vastustaa 45 prosenttia kansasta. Tulos on linjassa myös viime vuoden kanssa.