Europol: Puhelinjutuista käynnistynyt tuhansia rikostutkintoja Euroopassa – takavarikossa muun muassa 40 lentokonetta

– 10 500 ihmistä on pidätetty. Käteistä rahaa ja kryptovaluuttoja on takavarikoitu 700 miljoonan edestä, Europolin järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden torjuntaosaston päällikkö Jari Liukku kertoo.

Takavarikkoluettelo on pitkä.

– Yli 1300 asetta, 700 autoa, 40 lentokonetta, yli 80 erilaista venettä ja noin 300 kiinteistöä. Lisäksi huumausaineita 210 tonnia, josta 160 tonnia on kokaiinia.

Puhelinten tietojen perusteella on paljastunut ja selvinnyt myös henkirikoksia.

Liukun mukaan olennaista on ollut se, että oikeuteen ja vankilaan on saatu isoja tekijöitä.

Tilannekuva

– Huumeiden tarjonta on korkeammalla kuin koskaan. Väkivalta on laajempaa kuin mitä aikaisemmin pystyttiin ennakoimaan tai havaitsemaan. Samalla korruptio on integroitunut siten, että se pystyy vaikuttamaan yksityisen tai julkisen puolen toimintaan, Liukku sanoo.