Eurooppalaiset yrittävät kaikin keinoin pärjätä paahtavassa helteessä – Saksassa naisia kiellettiin olemasta ilman paitaa, muut ottivat paidat pois protestiksi

Lämpötilat ovat tänään ja huomenna nousemassa yli 40 asteen Ranskassa, Kreikassa ja Espanjassa. Saksan ja Puolan tienoilla on tänään luvassa hieman helpotusta alkuviikon korkeisiin lämpötiloihin, mutta lauantaina lukemat kohoavat jälleen.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta pitää erityisesti Ranskan tilannetta pahana. Hänen mukaansa lämpötilat ovat korkeampia maan eteläosissa kuin pohjoisessa, mutta pohjoisessa ilmankosteus on korkeampi.

– Kieltämättä se on tukalaa ja varsinkin kun yölämpötilatkin pysyvät korkealla, hän toteaa.

Ranskaan odotetaan 39 asteen kuumuutta valtaosaan maata, ja huomenna lämpö voi nousta yli 40:n. Viranomaiset ovat antaneet useille alueille oranssin eli toiseksi korkeimman kuumuusvaroituksen. Joidenkin koulujen on kerrottu pysyvän kiinni tänään ja huomenna, ja monissa kaupungeissa on asetettu rajoituksia liikenteeseen ilmansaasteiden vähentämiseksi.

Espanjassa metsäpalo lähtemässä hallinnasta

Myös Espanjassa tilanne on hikinen, ja pahinta odotellaan huomiselle. Esimerkiksi Gironassa Kataloniassa lämpötila saattaa nousta 44 asteeseen.

– Helvetti on tulossa, Espanjan yleisradion RTVE:n meteorologi Silvia Laplana ennakoi Twitterissä alkuviikosta kansainvälisesti levinneessä päivityksessään.

Kataloniassa keskiviikkona alkanut metsäpalo on viranomaisten mukaan tuhonnut yli 4 000 hehtaaria, eikä paloa olla saamassa hallintaan. Paikallishallinto on varoittanut, että 20 000 hehtaarin alue on äärimmäisessä vaarassa. Voimakkaat tuulet ja nousevat lämpötilat kiihdyttävät paloa ennestään.