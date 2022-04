Eurooppa voi rimpuilla eroon venäläisestä energiasta kolmella keinolla – pahin kipuilija on itse kuoppansa kaivanut Saksa, tämä on Suomen tilanne

Eilen EU-komissio kertoi esittävänsä kivihiilen tuontikieltoa Venäjältä. Uutisaamussa vierailleet asiantuntijat uskovat, että kipuilusta huolimatta irtautuminen venäläisestä energiasta on mahdollista.

– Mahdollisuudet ovat realistiset. Kyse on siitä, että milloin, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.

"Se on ollut väärää politiikkaa"

Pahimpana kipuilijana on Saksa, joka on hyvin riippuvainen venäläisestä kaasusta. Taustalla on professorin mukaan Saksan huono politiikka.