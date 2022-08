Kumpikaan osapuoli ei vallannut alueita päivän aikana, sanoo sotatutkimuslaitos – MTV seuraa sotaa

Kyse on ensimmäisestä kerrasta yli kuukauteen, kun ISW arvioi, että rintamalinjat eivät ole liikkuneet lainkaan.

Viimeisimmässä arviossaan torstaina aamuyöllä Suomen aikaa ISW kertoi venäläisten yrittäneen edetä useampaan kertaan Itä-Ukrainassa Bahmutin kaupungin sekä Bilohorivkan kylän suunnalla. ISW:n arvion mukaan Venäjän armeija on yrittänyt hyökkäyksillä saada haltuunsa T1302-moottoritien etenemisensä mahdollistamiseksi.

Venäjä on pitänyt useita rykmentin sotilaita vangittuna sen jälkeen, kun he luovuttivat toukokuun puolivälissä Mariupolin terästehtaan, jota he olivat puolustaneet viikkojen ajan.