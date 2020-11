Euroopan tummana helottava koronakartta huolestuttaa: Tauti leviää Ruotsissa vielä kiivaammin kuin tilastoista voisi päätellä – "Positiivisten testitulosten osuus on ylittänyt välillä 20 prosenttia"

Euroopan koronakartta on hehkunut tummana jo pitkään eikä valoa pilkota tunnelin päässä vieläkään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen toteaa, että Euroopassa hyvä uutinen on nyt se, että muun muassa Ranskassa ja Belgiassa tilanne on viime aikoina hieman tasaantunut.

Sen sijaan esimerkiksi Suomen rajanaapureissa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, tilanne on heikentynyt nopeasti.

Ruotsissa eilen lähes 100 uutta koronavainajaa

Venäjällä puolestaan rekisteröitiin eilen 456 uutta koronavainajaa. Määrä on suurin sitten pandemian alkamisen.

– Ruotsissa tilanne on tällä hetkellä monin paikoin vaikea. Ilmaantuvuus on noussut etenkin Pohjois-Ruotsissa Luulajassa ja Norrbottenissa ja on mahdollista, että tämä heijastuu myös Suomen puolelle, Puumalainen toteaa.