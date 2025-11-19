Koripallon Euroliigan hallitseva mestari Fenerbahce on tehnyt tarjouksen Suomen maajoukkuepelaaja Olivier Nkamhouasta, joka edustaa parhaillaan italialaista Pallacanestro Varesea.
Mikael Jantusen tähdittämä Fenerbahce on turkkilaisen sisäpiiritoimittajan Yagiz Sabuncuoglun mukaan erittäin kiinnostunut Nkamhouasta. Fenerbahce on tehnyt Susijengin huippunimestä jo tarjouksen, jonka Varese on kuitenkin hylännyt.
Lue myös: Kommentti: Susijengissä sekava tilanne – avainpelaaja mystisessä kilpailukiellossa, mediatilaisuus peruttiin viime hetkellä
Nähtäväksi jää, onko turkkilaisseura valmis korottamaan tarjoustaan.
25-vuotias Nkamhoua on pelannut tällä kaudella loistavasti. Hän on tilastoinut keskiarvolta 18,1 pistettä ja 6,6 levypalloa ottelua kohden. Varese on Italian 16 joukkueen pääsarjassa 13. sijalla.