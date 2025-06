Awak Kuier siirtyy huippuliigaan

Suomen naisten koripallomaajoukkueen pelaaja Awak Kuier jatkaa uraansa turkkilaisseura Galatasarayssa.

Istanbulilaisseura tiedottaa tehneensä Kuierin kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen. Kuier on pelannut kaksi edellistä kautta Italian liigassa Reyer Venezian paidassa.

23-vuotias Kuier oli voittamassa Italian mestaruutta vuonna 2024. Hänet valittiin samana keväänä myös finaalien parhaaksi pelaajaksi.

Turkin koripalloliiga on Euroopan kovatasoisimpia. Galatasary on listattu maanosan seurajoukkuerankingissa sijalle 15. Listan kärjessä on vuosien 2023 ja 2024 Euroliigan voittaja Fenerbahce ja kolmossijalla niin ikään turkkilainen Cukurova Mersin.

Galatasaray on voittanut Turkin liigan viimeksi kaudella 2014–15. Euroliigan voittoa seura juhli vuonna vuotta aiemmin. Päättyneellä kaudella Galatasary ylsi Turkin pääsarjassa välieriin.