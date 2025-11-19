Koripallon NBA:ssa suomalaisen tulokasvalmentajan Tuomas Iisalon luotsaaman Memphis Grizzliesin tappioputki sai jälleen jatkoa.
Joukkue hävisi vieraissa San Antonio Spursille lukemin 101–111 Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä pelatussa ottelussa.
Memphis johti ottelua niukasti vielä kolmannen neljänneksen jälkeen, mutta päätösneljänneksellä San Antonio oli tehokkaampi. Eniten pisteitä ottelussa keräsi San Antonion De'Aaron Fox, joka pussitti 26 pistettä.
Memphis on hävinnyt nyt viisi ottelua putkeen. Koko kaudella se on voittanut vain neljä ottelua 15:stä, ja on läntisessä konferenssissa 12:ntena.