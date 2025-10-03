Lintujen syysmuuttoa seurataan viikonloppuna tiiviisti kymmenissä eri maissa.
Tänä viikonloppuna vietetään Euroopan suurinta lintuharrastustapahtumaa, Euro Bird Watchia. Kyseessä on perinteinen tapahtuma, johon osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä eri puolilta Eurooppaa.
Tapahtuman päätavoitteena on herättää kiinnostusta muuttolintuja ja niiden suojelua kohtaan.
– Kyseessä ei ole kilpailu, vaikka tulokset ilmoitetaan. Se kerää ihmiset seuraamaan lintujen poismuuttoa, toteaa Bird Life Suomen Aki Arkiomaa.
Etenkin hyönteisiä syövät linnut poistuvat Suomesta joka vuosi lähes samaan aikaan. Viimeiset vesilinnut, etenkin siemensyöjät, sen sijaan lähtevät kohti etelää vasta kun järvet ja meret jäätyvät.
–Vielä voidaan nähdä sellaisia myöhäisempiä muuttajia eli rastaita, peippoja ja joutsenia.
Viime vuonna suomalaiset bongasivat Euro Bird Watchissa eniten muun muassa metsähanhia, valkoposkihanhia sekä alleja
7:15Katso Arkiomaan haastattelu kokonaisuudessaan.