Huoleton polkupyörälenkki sai odottamattoman päätöksen Connecticutin osavaltiossa.
Veljespari rullasi pyörillään kotipihaansa ja pojista nuorempi oli juuri taluttamassa menopeliään kohti autotallia, kun jostain kuului rapinaa.
Yhtäkkiä pihan roska-astioiden takaa nosti päätään ruoanmetsästysreissulla ollut mustakarhu. Poika ja pihalle samaan aikaan ilmestynyt sisko säikähtivät kutsumatonta vierasta toden teolla ja ottivat välittömästi jalat alle.
Hetken kuluttua myös perheen koira päätti tulla tarkistamaan tilanteen, mutta lemmikki vedettiin nopeasti takaisin turvaan.
Kaikki selvisivät tilanteesta säikähdyksellä.
Katso pelottava hetki yllä olevalta videolta!