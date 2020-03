Euroopan koronatragedia paisuu: Britannian ja Espanjan päivän kuolinluvut karmeammat kuin koskaan, Italia suri liput puolitangossa suurinta katastrofiaan sitten sodan

Britanniassa on kuollut koronavirukseen vajaat 1 800 ihmistä. Lukuun on laskettu vain sairaalassa kuolleet.

Italiassa lähes 12 000 kuollutta

Italiassa laskettiin tiistaina liput puolitankoon ja hiljennyttiin muistamaan maan sodanjälkeisen historian suurimman katastrofin uhreja. Heidän lopullinen määränsä ei ole vielä edes tiedossa, sillä tehohoidossa on yhä tuhansia potilaita ja kuolleiden määrä lähestyy jo 12 000:ta.

– Selviydymme tästä yhdessä, vakuutti pormestari Virginia Raggi Rooman kaupungintalon edustalla pidetyssä seremoniassa. Terveysasiantuntijoiden mukaan Italiassa on jo varovaisia toivonpilkahduksia epidemian taittumisesta. Suuri kysymysmerkki on kuitenkin se, miten ennestään talousvaikeuksissa oleva maa selviää kaiken jälkeen uudelleen jaloilleen.

Espanjassa puolestaan kariutuivat toiveet uusien kuolemantapausten laskun jatkumisesta. Terveysministeri kertoi tiistaina 849 ihmisen kuolleen koronaepidemian seurauksena viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Lukumäärä on jälleen kerran korkein sitten epidemian alun.

Italian jälkeen Espanjassa koronakuolemia on kirjattu toiseksi eniten maailmassa, nyt jo lähes 8 200. Omaisten surua lisää entisestään se, että viranomaiset ovat käytännössä kieltäneet hautajaisten järjestämisen.

Määräyksen mukaan hautajaistilaisuudessa saa olla läsnä vain kolme henkilöä, joiden pitää muistaa pysytellä vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan. Myöskään kodeissa ei saa järjestää yksityisiä muistotilaisuuksia. Määräys on voimassa ainakin 11. huhtikuuta saakka.

Rajoitukset koskevat kaikkia hautajaisia, olipa vainajan kuolinsyy mikä tahansa. Myös Espanjassa on kuitenkin pieniä toiveita paremmasta, sillä vaikka tartuntojen kokonaismäärä lähestyy jo 100 000:ta, on uusien tartuntojen kasvutrendi hidastumaan päin.

Belgiassa huomiota herätti tiistaina uutinen vain 12-vuotiaan tytön kuolemisesta covid-19-tautiin. Ranskassa on aiemmin kerrottu 16-vuotiaasta kuolonuhrista, mutta yleisesti lähes kaikki koronavirukseen kuolleet ovat olleet ikäihmisiä. Belgialaistytöllä ei tiedetä olleen mitään perussairautta ennen koronatartunnan saamista.

Ruotsissa 180 kuollutta

Ruotsissa koronavirusepidemian vaatimien kuolonuhrien määrä nousi tiistaina 180:een. Kuolleiden määrä on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi Norjassa tai Suomessa, myös väkilukuun suhteutettuna.

Vuorokauden kuluessa kuolleiden määrä lisääntyi Ruotsissa 34:llä. Vahvistettuja tartuntoja on rekisteröity noin 4 400.

Maan hallitus kertoi aiemmin päättäneensä kieltää kokonaan vierailut vanhusten hoitokoteihin koronavirusepidemian takia. Määräys tulee voimaan keskiviikosta alkaen. Aiemmin voimassa on ollut suositus, mutta hallituksen mukaan yhdenmukaisuuden takia selkeä kielto on parempi.